[Enquête] Caen. Élus menacés : qu'est-ce qui coince ?

25 décembre 2021, la mauvaise surprise pour Romain Bail. Le maire de Ouistreham découvre un tag nazi à son encontre sur des cabines de plage. "Bail SS out". L'élu républicain a immédiatement décidé de porter plainte "parce qu'on ne se satisfait jamais de la violence. Il n'est pas possible de s'habituer à des insultes et des menaces", déplore le maire, déjà bousculé lors de précédentes réunions publiques. Ces menaces se sont multipliées avec la crise sanitaire et le contexte pré-élections. Un constat que partagent les députés LREM du Calvados Christophe Blanchet et Fabrice Le Vigoureux. L'un a été traité de "terroriste" dans un courrier. "J'ai un arsenal de guerre chez moi et tu seras directement visé, peu importe où tu te trouves", peut-on lire sur la lettre posée sur son bureau. L'autre a reçu des menaces de mort par un mail anonyme.

Les menaces se multiplient et sous diverses formes

Quant à Bruno Lethuillier, maire du Faulq, il a été agressé physiquement en octobre par plusieurs coups de matraque. Quelle que soit leur étiquette politique, c'est la goutte de trop. "Ce sont des moments glauques à vivre", souffle Fabrice Le Vigoureux, qui a choisi la carte de l'humour pour répondre aux menaces sur son compte Twitter. "On ne s'attaque pas à un représentant de la République, à un élu ou aux forces de l'ordre, explique son confrère Christophe Blanchet. Ce qui m'inquiète, c'est le ruissellement de ces menaces et le passage à l'acte dans des réseaux organisés." Fabrice Le Vigoureux a déjà été menacé trois fois. En revanche, c'est la première fois qu'il porte plainte. "Je n'avais pas pris une bonne décision à l'époque", regrette le député qui ne se sentait pas tout à fait légitime. Désormais, le phénomène touche de nombreux parlementaires. "Il faut systématiser le dépôt de plainte pour les besoins de l'enquête. Cela peut permettre de trouver des réseaux communs, des réseaux à l'étranger…" Les élus et parlementaires sont unanimes. Ces menaces constituent une vraie atteinte à la liberté et aux valeurs de la République. Et ce quelle que soit la forme. Qu'elle soit physique ou verbale.

Fabrice Le Vigoureux pointe du doigt deux types de menaces. "Certaines sont extrêmement structurées, réfléchies, bien écrites, où le but est de déstabiliser l'élu." Et puis, "il y a les messages qui viennent d'individus isolés, qui passent beaucoup de temps sur des réseaux sociaux". À l'heure où sont écrites ces lignes, le député vient de recevoir de nouveaux messages de haine. Face à ce déferlement de violence, Christophe Blanchet "ne cherche pas à comprendre pourquoi". L'ancien patron de boîte de nuit a été menacé de mort à plusieurs reprises depuis 2017, l'amenant à une dizaine de plaintes. S'il dit "ne pas avoir peur de ces menaces", il reste convaincu que les auteurs des faits doivent être condamnés. "Il faut stopper cette sorte de banalisation", ajoute le maire de Ouistreham Romain Bail. Qu'ils soient victimes ou non, les élus s'inquiètent de l'ampleur du phénomène aux niveaux national et local, qui plus est à l'approche de l'élection présidentielle. Au point de remettre en cause l'engagement politique ces dix prochaines années ?