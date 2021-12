Ouistreham. Visé par des tags, le maire va porter plainte

Une ou des personnes ont tagué des cabanes de plage à Ouistreham. Romain Bail, le maire, en a fait le constat le jour de Noël, samedi 25 décembre.

On peut lire son nom suivi de la mention "SS" et un Out. Dans un tweet publié ce dimanche 26 décembre, Romain Bail se dit choqué et meurtri. "Force et courage face à l'indigne sur un des plages du débarquement." Le maire de la ville, dont c'est le deuxième mandat, indique qu'il ira porter plainte demain, lundi 27 décembre.

L'élu se veut combatif. Ce n'est pas la première fois qu'il est victime d'attaques. "J'ai déjà vécu par le passé insultes et menaces, ai même été grimé en Adolf Hitler et parfois bousculé physiquement. Depuis plusieurs mois, une nouvelle vague de tags et insultes se fait jour dans notre ville, mêlant remise en cause des choix politiques de l'équipe municipale ou simple populisme sur fond de complotisme, avec simplisme."