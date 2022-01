Caen. "Aimons encore ! Aimons toujours !" avec Les Nuits de la lecture

Démocratiser l'accès à la culture, tel est l'objectif des Nuits de la lecture. Lors de cette sixième édition, organisée par le Centre national du livre, le public est convié à se réunir autour du thème de l'amour qui épouse l'injonction de Victor Hugo : "Aimons toujours ! Aimons encore !". Ateliers d'écriture, rencontres, lectures, expositions et concerts, la programmation du côté de Caen est riche en culture.

Créer et rencontrer des artistes

Avis aux amateurs de fanfictions ou de mondes imaginaires. La bibliothèque Alexis de Tocqueville organise, samedi 22 janvier à 11 heures, un atelier d'écriture autour de la dystopie, ce récit de fiction qui décrit une contre-utopie. Cet atelier va de la chasse aux idées jusqu'à la diffusion de l'œuvre. La bibliothèque accueille plusieurs artistes tout au long du week-end. Vendredi 21, à 18 h 30, elle convie Nancy Huston pour parler de multiculturalisme et d'espace intime. Cette femme de lettres franco-canadienne embarque son public pour un voyage allant de Ouagadougou à Manhattan en passant par Brooklyn et Paris. Dimanche 23, à 15 h 30, l'écrivain de science-fiction et de fantasy Alain Damasio sera sur place, pour une lecture et un concert immersif.

Expositions et lecture de poèmes

Le pôle de vie des quartiers centre sud ouest de Caen met en place une exposition de poèmes, toujours autour de l'amour. Rendez-vous samedi 22 et dimanche 23 janvier, en entrée libre. Le pôle organise également une lecture de poésies par les membres du cercle André Druelle, samedi à 15 heures, en entrée libre.

Alice au pays de Mondeville

Durant deux jours, la médiathèque Quai des Mondes de Mondeville met à l'honneur Alice aux pays des Merveilles. Samedi 22 et dimanche 23 janvier, il est possible d'accéder aux illustrations de Jérôme Pelissier, aux éditions Gautier-Languereau. Samedi à 11 heures, la médiathèque propose "Drink me !" ou pas, un atelier de fabrication de fiole. À 15 heures, avec "Et si vous vous mettiez dans la peau du Chapelier fou ?", ce sont des chapeaux qui pourront être façonnés. À 19 heures, une enquête géante aux pays des merveilles est organisée par l'association Entre chien et loup.

Jean Follain et la poésie nouvelle

Dimanche 23 janvier, à 16 heures, un comédien et deux musiciennes de l'Orchestre de Normandie proposent un spectacle autour de Jean Follain, sous La Chapelle de la DRAC de Normandie. L'œuvre du poète français est l'une de celles qui ont le plus contribué à l'avènement d'une poésie nouvelle, dégagée de l'empreinte du surréalisme.

Pratique. Créer sa dystopie, sur inscription : bibliocaen.autoformation@caenlamer.fr. Alice au pays de Mondeville, ateliers sur inscription : 02 31 35 66 20. Spectacle autour du poète Follain, 10 € pour un adulte et gratuit pour les moins de 15 ans. Sur inscription : 02 31 82 05 00.