Caen. Viaduc de la Cavée : la piste cyclable va devenir pérenne

Après plus d'un an d'expérimentation, la piste cyclable transitoire créée entre la Prairie et la Cavée à Caen sera aménagée de façon définitive. Les travaux ont débuté lundi 10 janvier, entre le chemin des Coteaux et le parking de la Prairie, pour une durée de six mois.

Cet aménagement définitif permettra "de créer des connexions cyclables entre la rive droite (Guérinière, Grâce de Dieu), la Prairie et le centre-ville de Caen", en prenant en compte la place du piéton, précise la communauté urbaine Caen la Mer, qui participe au financement du projet à hauteur de 29 %. Le reste est financé par le Département du Calvados (16 %) et l'État (55 %), pour un coût total d'un million d'euros.

Plus de clarté et de verdure

Pour faciliter la circulation, un giratoire au niveau du carrefour entre le boulevard Yves Guillou et le boulevard Aristide Briand, le long de l'hippodrome de Caen, sera mis en place.

En haut du viaduc de la Cavée, une zone de rencontre entre piétons, cyclistes et automobilistes va être aménagée. Elle sera limitée à 20 km/h.

Le plan des travaux. - Caen La Mer

Nicolas Joyau, en charge des mobilités à la communauté urbaine : "Aujourd'hui, le vélo est un mode de déplacement rapide et un enjeu majeur pour l'aménagement du territoire de Caen la Mer." Avec ces aménagements, 1 200 m2 d'espaces verts vont être retravaillés, notamment en végétalisant la zone autour du parking situé cours Koenig.

Que les automobilistes soient rassurés, les travaux sur la route seront notamment réalisés de nuit, pour ne pas trop impacter la circulation. "La circulation pourra être rétrécie et/ou alternée. Les riverains impactés seront prévenus par courrier tout au long des travaux", ajoute Caen la Mer.