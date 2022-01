Gouvets. Alcoolisé, un conducteur contrôlé à une vitesse de 170 km/h

Les gendarmes de la Manche restent très vigilants en ce début d'année 2022. Ils ont notamment contrôlé un automobiliste pour excès de vitesse dans la matinée du lundi 10 janvier. L'homme, habitant Quimper (Finistère), roulait sur l'A 84 à bord d'une Nissan Qashqai à hauteur de Gouvets, à 170 km/h pour 110 autorisés.

"À l'éthylomètre, l'automobiliste de 39 ans a révélé un taux de 0,78 mg/l d'air expiré, soit quasiment le double du taux légal", ont détaillé les gendarmes.

Son véhicule a été saisi et son permis lui a été retiré. Le week-end des 8 et 9 janvier, "près de 43 infractions ont été relevées, dont six excès de vitesse de plus de 40 km/h au-dessus de la limite autorisée", d'après la préfecture de la Manche.