Du cinéma et un atelier bruitages pour Noël, avec Culture du coeur

"L’accès à la culture est un droit”, rappelle Sébastien Crépin, chargé de développement à Cultures du Cœur Haute-Normandie. Ce réseau associatif lutte contre l’exclusion des personnes en difficulté par l’accès aux pratiques culturelles et sportives. Le projet s’appuie sur la solidarité, via son site Internet, comme sur la sensibilisation des acteurs sociaux.

Ainsi, partenaires culturels et sportifs mettent à disposition diverses invitations (cinéma, théâtre, concerts, matchs, etc.). Les deux évènements “Spécial Noël”, organisés avec Passeurs d’Images (le dispositif d’éducation à l’image du Pôle image de Haute-Normandie) en sont de parfaites illustrations. Ce samedi 17 décembre, à l’UGC Saint-Sever de Rouen, les familles en difficulté seront conviées à un après-midi de cinéma avec la projection de Mission : Noël et la création de la bande son d’un film muet.

Pratique. culturesducoeur.org oupasseursdimages.fr.