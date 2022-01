Normandie. Nouveau parc éolien en mer de la Manche, la concertation publique est ouverte

D'ici 2031, 150 à 200 éoliennes en mer seront posées dans la zone dite "Centre Manche". Le tout, à plus de "45 kilomètres de nos côtes", détaillait mardi 4 janvier Sophie Mourlon, directrice de l'énergie au ministère de la Transition écologique. Cette zone, d'une capacité de production de 2,5 Gigawatts, réunira deux parcs éoliens en mer. Le premier a été soumis au débat public et s'est clos en 2020, et le deuxième l'est en ce moment même. La concertation préalable a débuté lundi 3 janvier, et court jusqu'au 7 mars, puis reprend du 25 avril au 16 mai, pour informer et échanger avec les habitants, professionnels de la mer et élus.

Trois zones possibles de raccordement

"La concertation porte aussi sur les zones de raccordement. Trois zones possibles sont mises à la concertation, vers le Cotentin, le Calvados [ou] vers Le Havre", précise Sophie Mourlon. "Aujourd'hui, les études techniques de RTE montrent que le raccordement vers le Calvados a le moindre impact." Dix réunions publiques sont organisées au Havre (7 janvier et 6 mai), Réville (8 janvier), Caen (13 janvier), Cherbourg (14 janvier et 25 février), Colleville-Montgomery (21 janvier), Bayeux (28 janvier), Quettehou (4 février), et Cabourg (4 mars).

La Manche est une zone stratégique pour l'éolien : "On commence par la Normandie et la Bretagne car on a des conditions très favorables à l'éolien posé, qui est la technologie la plus mature, puisque les fonds ne sont pas trop profonds. Ils sont adaptés à l'ancrage des éoliennes, et on a un régime de vent régulier et prévisible", poursuit Sophie Mourlon.

Concernant les conséquences sur l'activité des pêcheurs professionnels bas-normands, qui ont manifesté leur mécontentement face au projet de parcs éoliens, en septembre à Cherbourg, la directrice de l'énergie s'est voulue rassurante : "Le choix fait en France est de permettre la pêche au sein des parcs. Nous travaillons également avec des scientifiques sur l'approfondissement des études sur les impacts éventuels de l'éolien en mer sur la pêche, avec déjà des études disponibles."