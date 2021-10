[Photos] Cherbourg. Éolien : plusieurs centaines de pêcheurs mobilisés

Ils sont venus en bateau de Port-en-Bessin, Barfleur, Granville, ou encore Carteret. Plusieurs centaines de pêcheurs se sont réunis vendredi 24 septembre au matin, dans le bassin du commerce de Cherbourg, à l'appel du collectif Citoyens des mers. Objectif : montrer leur inquiétude et leur colère quant à l'implantation de parcs éoliens en mer au large de nos côtes. "On veut savoir si ça peut impacter le fond, par rapport aux poissons et aux coquillages. On n'a aucune réponse", s'interroge Philippe Rigault, pêcheur à Barfleur. "S'ils commencent à nous défoncer tous les fonds marins, et si on se retrouve avec 50 chalutiers dans une zone, personne ne rentrera avec les quotas", estime le benjamin du groupe, José Hirard, 18 ans. "Entre ça, le Brexit, les licences, le maillage que les Anglais changent du jour au lendemain… Ce n'est plus tenable notre métier là", déplore Willfried Roberge, basé à Port-en-Bessin. "On n'a jamais entendu parler de démantèlement et du danger de ces pales qui peuvent, dans les coups forts de la Manche, partir à la dérive… On ne sait pas ce qu'il va se passer", s'inquiète Jean-Pierre Geismar, professeur au lycée maritime de Cherbourg.

Le cortège a ensuite marché vers le rond-point des Mielles, bloquant, à la mi-journée, la sortie des camions, venant du terminal.

"On leur demande s'ils ont du poisson anglais qu'ils veulent vendre en France et, s'ils en ont, on les jettera", explique l'un d'entre eux. Certains sont ensuite allés devant l'usine de fabrication de pale LM Wind Power pour demander à être pris en photo, symboliquement, aux côtés d'une des plus grandes pales éoliennes au monde. Un face-à-face furtif avec les CRS a eu lieu. Les forces de l'ordre les ont bloqués pour éviter tout débordement.

Philippe Rigault, José Hirard et Willfried Roberge Impossible de lire le son.

Quatre parcs éoliens en mer devraient voir le jour en Normandie : à Fécamp (2023) puis à Dieppe, et à Courseulles-sur-Mer (2024). Celui au large de Barfleur est à l'étude.