Éolien en mer. Près de 150 bateaux de pêche au Havre et à Cherbourg

Près de 150 bateaux de pêcheurs sont attendus vendredi 24 septembre, dans les ports de deux villes normandes, à partir de 9 h 30, au nombre de 80 dans le port du Havre et 64 dans celui de Cherbourg, à l'appel du collectif Citoyens des Mers, avant une marche prévue à partir de 13 heures.

"Quels sont les bénéfices, et quels sont les risques des parcs éoliens offshore en mer ? Et quelles sont les conséquences pour les pêcheurs ?", s'interroge Mathieu Vimard, directeur adjoint de l'Organisation des pêcheurs normands, membre du collectif Citoyens des mers, qui demande une étude d'impact à l'État, tant sur le plan économique qu'environnemental. "Cette mobilisation n'a pas pour but de bloquer les ports, mais de sensibiliser l'opinion et les élus", poursuit-il.

Le choix d'une mobilisation au Havre et à Cherbourg est stratégique. On y construit ou on va y construire les pâles d'éoliennes : LM Wind Power à Cherbourg (qui fonctionne déjà), et l'usine Siemens Gamesa au Havre, qui sera mise en service début 2022.

En Normandie, quatre parcs éoliens en mer devraient voir le jour. Celui de Fécamp est le plus avancé, il doit entrer en fonction dès 2023. Suivront ceux de Courseulles-sur-Mer et de Dieppe/Le Tréport (2024), alors qu'un dernier est à l'étude, au large du Cotentin.