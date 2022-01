Saint-Lô. La première soirée du Normandy est annulée

À cause de la Covid-19, Le Normandy, salle de musiques actuelles de Saint-Lô, doit, comme en 2021, renoncer à sa soirée "Début de siècle", prévue le samedi 22 janvier. Ce rendez-vous marque traditionnellement le lancement de la saison musicale à Saint-Lô, mais avec les récentes annonces gouvernementales interdisant les concerts debout et la consommation de boisson dans les salles, les organisateurs estiment "incohérent" de maintenir cette soirée "synonyme de fête et de retrouvailles". L'année débute sous le sceau de l'incertitude pour la salle saint-loise qui a pourtant décidé de "maintenir le reste de la programmation". Têtes Raides et Naâman sont notamment attendus à Saint-Lô dans les prochains mois.