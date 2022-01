Seine-Maritime. Une deuxième députée menacée de mort

Stéphanie Kerbarh, députée de Seine-Maritime, a reçu dernièrement trois mails de menaces de morts. Comme sa collègue du Havre Agnès Firmin-le-Bodo, l'élue a décidé de porter plainte.

La députée de la neuvième circonscription de Seine-Maritime explique avoir reçu de nombreux mails via le formulaire de contact de son site internet. "Je suis submergée de mails pour me dire de voter contre le projet de loi pour le Pass Vaccinal. Mais dans la plupart des cas, il n'y a pas de menace. Habituellement je n'y prête pas beaucoup d'attention et je n'ai pas l'habitude de porter plainte. Mais là, trois mails me visaient spécifiquement. Il y avait des insultes et des menaces de mort. Dans l'un des mails, un individu précise qu'il a une arme chez lui et qu'il veut s'en servir contre moi."

Stéphanie Kerbarh avait été exclue du parti LREM après sa candidature dissidente aux régionales de 2021. Elle avait annoncé jeudi 21 octobre 2021 son départ du groupe LREM au Palais Bourbon. La députée avait rejoint le groupe composite Libertés et territoires.