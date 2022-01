Foot (Ligue 2). Le coach Bruno Irles quitte Quevilly Rouen Métropole

C'est encore un beau parcours qu'auront vécu les supporters de Quevilly Rouen Métropole dans cette nouvelle édition de la Coupe de France. Habitués à aller loin dans cette compétition, parfois même jusqu'en finale, comme en 2012 contre Lyon après avoir sorti notamment Marseille et Rennes, les joueurs de QRM sont tombés cette année face à un autre cador de la Ligue 1 : l'AS Monaco. La rencontre s'est terminée par une défaite 3-1, dimanche 2 janvier, lors de ce 16e de finale dans un stade Diochon plein à craquer.

Monaco trop fort pour QRM

Entrés dans la compétition au 7e tour le dimanche 13 novembre dernier face au club de l'AS Etaples (Régional 2), les joueurs de Bruno Irles avaient fait le travail en s'imposant 3-1 puis ont continué leur parcours à Amilly (N3) avec une victoire 5-0 à la clé. Cette opposition a monté de nouveau en puissance au 32e de finale avec la réception de Laval (N1) et une rencontre gagnée aux tirs au but par les Rouge et Jaune. "Cette élimination est méritée si on prend du recul sur le match. En Coupe, la chance du petit, c'est que le gros prenne le match de haut, mette de la suffisance. Monaco ne l'a pas fait, félicitations à eux", a réagi l'entraîneur de QRM, Bruno Irles, quelques instants après la rencontre.

"Je regrette certaines situations, mais sur l'ensemble du match, il n'y a pas photo. Le but de ce match était de se préparer à la deuxième partie de saison, on l'a fait, les gars étaient tristes dans le vestiaire, ils avaient à cœur de faire quelque chose comme tous les week-ends, poursuit-il. Ce groupe est né il y a 18 mois, on a remis QRM dans le monde professionnel, le groupe est mobilisé et le restera jusqu'à la fin de la saison. Quand on voit des joueurs qui n'avaient jamais connu la Ligue 2, je suis fier d'eux, fier de ce club et cette fierté sera réelle quand on l'aura maintenu en Ligue 2."

"On a des regrets sur la première mi-temps avec les deux premiers buts. On savait qu'ils avaient une armada offensive. Cela s'est joué sur des détails, c'est ça la différence de niveau entre la Ligue 1 et la Ligue 2. On va tirer les leçons et voir ce qu'on peut corriger, on apprend toujours, ce n'est jamais un échec mais une leçon", a ajouté le défenseur Alasanne Diaby.

William Louiron assure l'intérim

Désormais sortis de cette aventure, les Normands, 11e au classement, retrouveront la Ligue 2 dès le samedi 8 janvier, avec l'équipe de Bastia. L'objectif affiché : la victoire contre cet autre promu de la saison, qui évoluait précédemment en National 1. À plus long terme, QRM compte bien se maintenir dans l'antichambre de l'élite du foot français afin de ne pas reproduire ce qu'il s'était passé il y a trois saisons, à savoir une descente immédiate après une première accession à ce niveau.

Mais cet objectif devra se faire sans leur entraîneur Bruno Irles qui, si à l'issue du match contre Monaco ne savait pas encore s'il rejoindrait le club de Troyes, a vu son départ officialisé dans la journée du lundi 3 janvier. C'est donc l'entraîneur adjoint William Louiron qui prend temporairement les rênes de l'équipe première. "C'est l'une des décisions les plus complexes que nous ayons eu à prendre. Mais elle s'inscrit dans la philosophie du club. Nous l'avons déjà fait dans le passé, nous le faisons aujourd'hui pour Bruno : être facilitateur et donner les moyens d'accélérer un parcours professionnel prometteur, ça fait partie de nos valeurs", a déclaré le président de QRM, Michel Mallet.