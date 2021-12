Saint-Lô. Nuit de la Saint-Sylvestre : des contrôles routiers renforcés

À l'occasion de la nuit de la Saint-Sylvestre, les forces de l'ordre, gendarmerie et police, seront pleinement mobilisées et particulièrement dans le contexte sanitaire actuel annonce la préfecture de la Manche.

Gendarmes et policiers assureront de nombreux contrôles routiers pour lutter contre les conduites addictives, alcool et stupéfiants, mais aussi contre les excès de vitesse, ils veilleront aussi à la bonne application des mesures de lutte pour contrer la flambée de l'épidémie prises par arrêtés préfectoraux.

L'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique ; l'interdiction de tout rassemblement festif à caractère musical ; la fermeture des bars et restaurants à 2 heures du matin les samedis 1er janvier et dimanche 2 janvier ; l'interdiction de danser dans les établissements recevant du public en intérieur comme les salles polyvalentes ou salles des fêtes et en extérieur et l'obligation de port du masque dans l'espace public.