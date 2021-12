Manche. Retour du masque en extérieur et de nouvelles mesures pour le réveillon du Nouvel An

Face à la situation épidémique, les préfets prennent des mesures pour le réveillon du Nouvel An. Frédéric Perissat, préfet de la Manche, a pris plusieurs arrêtés. Les bars et restaurants devront fermer à 2 h du matin samedi 1er janvier et dimanche 2 janvier. Les forces de l'ordre vont être particulièrement mobilisées ce soir. Les activités dansantes dans les établissements recevant du public comme les salles polyvalentes, salles des fêtes, salles communales du vendredi 31 décembre à 18 h jusqu'au lundi 24 janvier à 12 h sont interdites, tout comme les rassemblements festifs à caractère musical. Il est interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique pour la nuit du 31 décembre. Enfin le port du masque redevient obligatoire dans le département pour les personnes âgées de onze ans et plus jusqu'au mercredi 26 janvier notamment dans les zones de forte fréquentation, aux abords des gares, des écoles, dans les rues piétonnes, sur les marchés... Le port du masque est également obligatoire au Mont-Saint-Michel intra-muros tous les jours de 10 h à 19 h.