Baie de Seine. Un marin blessé évacué par hélicoptère

C'est le navire de pêche qui a donné l'alerte alors qu'il opérait en baie de Seine, jeudi 30 décembre. Il prévient le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Jobourg qu'un de ses membres d'équipage est blessé.

Rapidement, et à la vue des difficiles conditions avec une mer agitée et un vent fort, c'est l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale, basé à Maupertus qui est mobilisé sur l'intervention. Une équipe médicale a été hélitreuillée à bord du navire pour un bilan et le conditionnement du marin blessé. Il a ensuite pu être remonté à bord de l'hélicoptère et évacué pour une prise en charge à l'hôpital Monod de Montivilliers.