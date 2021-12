Normandie. Covid-19 : le nombre de patients hospitalisés continue d'augmenter 

Mardi 28 décembre, l'Agence régionale de santé de Normandie a publié, comme chaque semaine, les chiffres de la Covid-19 dans la région.

Les contaminations sont à la hausse. Le taux d'incidence est désormais de 420 cas pour 100 000 habitants dans la région. La Seine-Maritime affiche le taux d'incidence le plus élevé avec 505 cas pour 100 000 habitants. Viennent ensuite le Calvados (402), l'Eure (383), l'Orne (350,3) et la Manche (313,4). Du côté des hospitalisations, la situation se tend un peu plus puisque plus de 730 personnes sont hospitalisées, dont 91 en réanimation dans la région, un nombre qui se rapproche du niveau observé lors de la première vague.

La Normandie bonne élève en vaccination

Au 26 décembre, ce sont 6 501 727 injections qui ont été réalisées en Normandie depuis le début de la campagne. Avec un taux de rappel sur les personnes éligibles de plus de 18 ans de près de 60 %, elle apparaît parmi les trois régions avec le plus fort taux de rappel. 17 centres de vaccination seront ouverts le vendredi 31 décembre et/ou le dimanche 2 janvier.

Deux centres de vaccination seront ouverts le 1er janvier : le centre du Parc des expositions à Grand-Quevilly et le centre Salle Deschaseaux au Havre. De plus, 25 opérations "aller-vers" - afin d'être vacciné au plus près de chez soi - sont mises en place cette semaine dans toute la région.