Dans les petits et grands magasins : la carte-cadeau, une valeur sûre qui a la cote

Si on les associe le plus souvent aux grandes enseignes nationales (Fnac, Ikea, Darty et bien d’autres), ils sont de plus en plus adoptés par les commerces indépendants. “Depuis au moins cinq ans, ce système marche de mieux en mieux”, confirme ainsi Gatienne Nollet, gérante du magasin A Part ça, rue Saint-Romain, spécialisé en sacs, bagages et maroquinerie.

Dans sa boutique, le bon cadeau reste valable un an. Murielle Canu, la directrice du Sephora de Rouen Saint-Sever, note le même engouement : “C’est très demandé, même par les entreprises”. Un essor, oui, mais à relativiser, selon Mme Nollet : “Je crois que ce n’est pas totalement rentré dans les esprits”. Carte-cadeau et magie de Noël seraient-elles incompatibles ? “C’est la solution de facilité qui fait toujours plaisir et le risque d’être déçu est très mince”, reconnaît Lise, 25 ans, de Bihorel. Mais sous le sapin, ça manque quand même d’un peu de charme...”