Saint-Sylvestre à Rouen : les Dragons, ces anges gardiens

Le rôle de cette association est de raccompagner à bon port ceux qui ne se sentent pas pouvoir prendre le volant, après une soirée bien arrosée.

Dès 20h le 31 décembre, entre 90 et 100 bénévoles vont se retrouver à l’Hôtel de ville de Rouen où sera installé un centre d’appel. Au programme : un repas et une petite formation en attendant que le téléphone retentisse. L’année dernière, les Dragons ont reçu près de 150 appels, entre 23h45 et 7h50. Une trentaine de voitures, soit 60 chauffeurs, seront prêts à sillonner les routes, dans un rayon de 20 kilomètres autour de Rouen. Si le service est gratuit, les dons sont les bienvenus. “Tout le monde dit que notre société est très individualiste, mais cette association montre qu’il y a encore beaucoup de gens généreux au service des autres”, se réjouit Guy Fournier, président de l’association.