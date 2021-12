Orne. Une femme meurt dans l'incendie de sa maison

Il était environ 20 h 30 mercredi 22 décembre lorsque les pompiers sont intervenus dans le bourg de la commune de Boitron, près de Sées.

Retrouvée morte par les pompiers

Un incendie s'est déclenché dans une maison. Une femme de 50 ans n'a pas réussi à s'extirper des flammes. Elle a été retrouvée morte dans les décombres par les sapeurs-pompiers. Son compagnon, un homme de 52 ans, est quant à lui sain et sauf. Choqué par les événements, il a été transféré à l'hôpital d'Alençon.

Pour l'heure, les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Une enquête est en cours. La maison est totalement détruite. Au total, 25 soldats du feu étaient mobilisés, venant des casernes d'Alençon, Le Mêle-sur-Sarthe, Essay et l'Aigle.

Ils ont utilisé deux engins incendie, une échelle et une ambulance. Le Service mobile d'urgence et de réanimation et la gendarmerie étaient sur place.