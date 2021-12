Bonne table à Rouen. Le Boma, cuisine audacieuse d'une jeune cheffe

Elle n'a que 24 ans mais bénéficie déjà d'une expérience impressionnante auprès des plus grands chefs. Dès 14 ans, Marienka Bonnefond commençait sa formation. Bac pro en poche, elle se spécialise pendant un an en pâtisserie puis passe dans les cuisines des grands étoilés, à Arles, Courchevel, aux Baux-de-Provence et même à Porto-Vecchio. De retour à Rouen, elle travaille chez Rodolphe. "Chaque chef a sa propre manière de cuisiner, de faire, c'était très formateur", explique-t-elle. Mais elle a l'envie d'entreprendre et de servir ses créations dans son propre établissement. Elle ouvre donc le Boma en juillet 2020, rue de l'Ancienne prison, à deux pas de la place du Vieux-Marché.

Associations audacieuses

Un établissement qu'elle a entièrement repensé avec une cuisine ouverte créée de toutes pièces pour plus de transparence. Sa cuisine ? "Du semi-gastronomique", répond-elle, expliquant qu'elle ne veut pas viser l'étoile. Elle se spécialise dans des associations audacieuses sucrées-salé, mais accessibles à tous les palais. Lors de mon passage, je penche pour une formule à la carte à 33 euros pour l'entrée, le plat et le dessert. En entrée, un délicieux saumon fumé au foin est accompagné d'une chantilly à l'orange sanguine. Une association fraîche, surprenante et savoureuse. En plat principal, des Saint-Jacques poêlées sont accompagnées d'une Granny smith en différentes textures : une purée onctueuse et quelques bâtonnets qui apportent, avec les amandes torréfiées, du croquant à l'ensemble. Un régal.

Saint-Jacques et pomme Granny smith.

En dessert, là aussi, l'association est osée. Un crumble à la noisette avec une mousse d'avocat et un sorbet au litchi. Surprenant à la première cuillerée. Addictif dès la seconde. Une sélection de cafés et de thés est proposée pour terminer le repas. Une adresse à recommander pour une vraie expérience gustative et un rapport qualité-prix plus qu'intéressant.

Pratique. 4 rue de l'Ancienne prisonTel : 09 83 85 09 33