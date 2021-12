[Enquête] Seine-Maritime. La bûche de Noël, le dessert star des fêtes

Elle tient une place à part dans le cœur des pâtissiers. La bûche de Noël est l'un des rares desserts à n'être disponible que pendant un court laps de temps, entre le 24 et le 31 décembre en règle générale. "Nous proposons des bûchettes individuelles que nous mettons en vente un peu plus tôt et aussi un peu après Noël pour prolonger le plaisir des fêtes", indique Pauline Lemire, responsable de la maison éponyme à Rouen, dans le quartier de la Croix-de-Pierre. "C'est vrai que c'est beaucoup de travail pour une période qui est très éphémère", souligne, de son côté, Justine Ozanne, second auprès du pâtissier Denis Jullien à Rouen. Mais une période d'affluence si importante pour les pâtisseries, devant Pâques et l'Épiphanie notamment.

Des commandes par centaines

Dans les boutiques, les commandes vont affluer jusqu'à l'approche du réveillon. "Nous pensons devoir confectionner plus de 700 bûches pour Noël et le jour de l'An", annonce Denis Jullien, qui s'attend à faire face, comme souvent, à des ruptures sur certaines recettes. "J'ai décidé cette année de proposer deux recettes que j'avais réalisées l'an dernier, mais elles avaient eu tellement de succès que tout le monde n'avait pas pu en profiter." À la maison Lemire, le personnel aussi s'active pour suivre les commandes. Environ 250 sont attendues. "L'an dernier, il y en avait eu un peu moins que d'habitude, sans doute un effet de la situation sanitaire", relève Pauline Lemire.

"Nous ne proposons que

des bûches pour six personnes

face à des fêtes en petit comité."

Sa pâtisserie a d'ailleurs tiré des enseignements de la crise de la Covid-19 : "Cette année encore, nous proposons un format unique de bûche pour six personnes", annonce-t-elle. Il s'agit de s'adapter aux préconisations demandant de limiter le nombre de convives à table, mais aussi de rejoindre une tendance générale "où les tablées sont moins grandes qu'il y a quelques années et où l'on privilégie des bûches plus petites tout en multipliant leur nombre et leurs saveurs pour plaire à tous".

L'intérêt est aussi, pour la maison Lemire, d'être plus efficace dans sa production : "Nous avons moins de pertes en faisant une taille unique vis-à-vis des produits nécessaires à la préparation des bûches. Il y a aussi moins d'emballages différents, ça permet de gagner un peu de place", ajoute Pauline Lemire.

Reste désormais à voir si les clients sont au rendez-vous : "Si nous travaillons bien à Noël, nous travaillons bien ensuite toute l'année, souligne Denis Jullien qui se veut confiant. Les clients nous connaissent et ils savent comment nous travaillons." Pour autant, le pâtissier expérimenté ne cache pas avoir toujours une pensée pour ses clients le 24 décembre au soir, lorsque chacun commence la dégustation de la bûche : "C'est la grande tradition de Noël et le moment de partage à la fin du repas qu'il faut pouvoir apprécier !"