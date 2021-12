Quinéville. Ces voisins illuminent leurs maisons pour Noël

A Quinéville, une petite commune située à l'Est du Cotentin, la maison de Luc Lelièvre, située au 12 rue de la Poste, brille de mille feux à la tombée de la nuit… Cela fait quatre ans que ce passionné décore sa devanture et son jardin. Il lui a fallu une dizaine de jours pour venir à bout de son labeur. "Je me suis arrêté de compter à 30 personnages, il y a une vingtaine de guirlandes, plus de 5 000 leds, donc c'est pas mal !", détaille-t-il.

Voici le décor du jardin de Luc Lelièvre vu de jour.

Succès garanti. Les enfants restent émerveillés devant ce spectacle, dans lequel le Père Noël apparaît... "On a aussi vu des personnes âgées s'arrêter et dire 'On retourne en enfance, c'est magnifique"", poursuit celui qui travaille en tant que décorateur mural.

Juste en face, au 9 rue de la Poste, la maison de son voisin Christian Lachet lui fait concurrence : "J'ai décoré l'extérieur, et j'ai construit un petit village sous ma véranda, pour les enfants", explique le retraité. Petit train, patinoires, pistes de ski, manège, et commerces composent le village miniature.

"J'ai fait moi-même les montagnes en polystyrène et les ai peintes", précise Christian. "On voudrait que l'année prochaine, toute la rue s'y mette", plaident en chœur les deux voisins afin de faire durer "la magie de Noël".

Christian Lachet (à gauche), sous sa véranda, dans laquelle il a installé un village miniature. A droite, Luc Lelièvre, qui connaît bien son voisin, aussi passionné que lui par la magie de Noël.

Voici le village miniature, ouvert aussi au public de 18h à minuit, et situé au 9 rue de la Poste.

Vous pouvez découvrir leurs maisons décorées de 18 h à minuit et ce, jusqu'au mercredi 5 janvier.