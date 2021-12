Caen. Comment réussir ses sablés de Noël ? La blogueuse Julie Mouchel livre ses secrets

Julie Mouchel est une blogueuse culinaire de Caen. Elle met en ligne des recettes de pâtisserie sur son blog Julieetsesfolies.fr et sa page Instagram.

Comment vous est venue cette passion pour la pâtisserie ?

"J'ai toujours aimé faire de la pâtisserie et à un moment dans ma vie, j'ai eu besoin de m'occuper l'esprit davantage. La rencontre avec mon conjoint m'a confortée dans ce domaine puisqu'il est très gourmand et il m'a poussé à réaliser de plus en plus de choses."

Pouvez-vous nous livrer votre recette

de sablés de Noël ?

"Dans un saladier, mélangez 120 g de beurre froid coupé en dés, 120 g de sucre et une pincée de sel. Une fois que c'est bien aggloméré, vous ajoutez un œuf puis 275 g de farine et 45 g de maïzena. Vous mélangez jusqu'à obtenir une belle boule. Vous pouvez ajouter un arôme. Vous mettez la pâte une heure au frais, ensuite vous l'aplatissez. Vous pouvez faire des formes avec un emporte-pièce, puis au four à 180 degrés pendant 12 à 15 minutes."

Cette recette de sablés se décline-t-elle de plusieurs façons ?

"Oui, on peu faire des Linzer Cookies. Ce sont des biscuits fourrés au chocolat ou à la confiture ou des Sugar cookies qui sont des sablés avec un glaçage."

Comment bien réussir le glaçage

de ces gâteaux ?

"C'est un peu technique. Pour réussir, je prends un blanc d'œuf que je fouette un peu avant d'ajouter le sucre glace petit à petit. Pour un blanc d'œuf, environ 30 g, il faut 300 g de sucre glace. On va obtenir une texture assez épaisse à mettre dans une poche à douille pour décorer ses sablés."