L'inquiétude grandit à la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne

La nouvelle est plus que mauvaise pour le groupe et pour les employés de Petroplus, la raffinerie située à Petit-Couronne, près de Rouen. Les banques ont gelé une des lignes de crédit, d'un milliard de dollars, qui est indispensable à la survie du site. "Pas de crédit, pas de brut, pas de brut pas de production et c'est la mort" a même déclaré Nicolas Vincent, délégué CGT, à la raffinerie.

Après l'annonce, le 20 octobre dernier, d'une reconfiguration de la raffinerie qui amènerait à la suppression de 120 postes, avec l'arrêt de la fabrication d'huile, c'est un nouveau coup dur pour tous ceux qui travaillent sur le site.

