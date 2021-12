Saint-Lô. Covid-19 : les pompiers rouvrent un centre de vaccination éphémère

Les pompiers de la Manche poursuivent les opérations éphémères de vaccination, en collaboration avec les services de l'Agence régionale de santé. Ils reviendront à Saint-Lô du mercredi 15 au samedi 18 décembre. Comme en novembre, ils installeront plusieurs lignes de vaccination contre la Covid-19 au parc des expositions de la ville. Cinq cents doses quotidiennes pourront ainsi être administrées les 15,16 et 17 décembre (entre 14 heures et 20 heures). Mille doses seront disponibles le 18 (de 9 h 30 à 18 h 30). Les moins de 30 ans recevront des doses du vaccin Pfizer, les autres des injections de Moderna.

Une opération similaire a permis d'administrer 1 824 doses de vaccins à Avranches entre lundi 6 et vendredi 10 décembre.