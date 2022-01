Le Sap-André. Changer de vie : du balcon parisien à la ferme biologique

À leur arrivée au Sap, Thomas et Chloé ont été bien accueillis. Petit à petit, leur projet de ferme bio se concrétise.

Accueillis à bras ouverts

L'herbe est toujours

plus verte au Sap

À leur arrivée, le couple craignait de ne pas être accepté par la population locale. Mais les Sapiens ont accueilli Thomas et Chloé à bras ouverts. "Lorsque nous sommes allés faire le tour des commerçants dans le centre-ville du Sap, nous avons très bien été reçus !", se réjouit Chloé. Thomas se souvient d'une soirée qui a renforcé les liens entre le couple et certains locaux. "Nous sommes allés au bar à 18 heures boire une bière, et on est repartis à 4 heures du matin." La fête s'est poursuivie derrière le rideau de fer, avec quelques verres de calvados.

Des circuits courts

Le couple souhaite limiter

son impact environnemental

C'est à bord d'un "vieux Ford Transit" que Thomas et Chloé vont sillonner les routes des villages environnants. Ils comptent vendre leurs légumes sur les marchés. Évidemment, celui du Sap ne sera pas oublié. Afin de favoriser le circuit court, un partenariat avec l'école du village où ils sont installés doit être concrétisé. "Cela permettra aux enfants de manger des produits de qualité qui ont poussé à côté", confie la jeune agricultrice.

Fruits, légumes et ruches

Le secret de

la réussite : se diversifier

Si la production de légumes issus de l'agriculture biologique est la priorité pour Thomas et Chloé, ils ne comptent pas s'arrêter là. Dans un avenir proche, ils espèrent pouvoir installer dans leur ferme quelques ruches et un "petit" verger. "Nous voulons sortir en quantité suffisante des produits bio, sans utiliser de produits chimiques. Le but n'est pas de produire en grande quantité, mais de produire de la qualité. Diversifier la production permet de rendre l'espace plus agréable, d'autant plus que les habitants pourront venir à la ferme", explique le couple.

Agriculteur, un vrai métier

Travailler dans l'agriculture,

ça ne s'improvise pas !

Fraîchement débarqués de la région parisienne, Thomas et Chloé n'avaient aucune connaissance dans le monde agricole. "Nous nous sommes beaucoup documentés sur le sujet", expliquent-ils. De la lecture d'ouvrages à l'intégration d'un groupe de maraîchers, le couple a mis toutes les chances de son côté pour mener à bien son projet. "Les maraîchers du coin nous ont vraiment beaucoup aidés. Ils sont tous bienveillants !"