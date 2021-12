Calvados. Le pont de Bénouville rouvert à la circulation piétonne et routière

Après deux semaines de travaux, le pont de Bénouville a rouvert à la circulation à 14 heures lundi 13 décembre. Une réouverture prévue initialement le vendredi 10 décembre, mais retardée en raison des conditions météorologiques difficiles.

Une demi-journée supplémentaire a donc été nécessaire pour permettre aux équipes du Centre opérationnel de Ouistreham de terminer les travaux. "Deux des six moteurs hydrauliques ont été changés et pas moins de 600 mètres de câbles destinés à alimenter la puissance et la commande des moteurs ont été remplacés. La chaîne porte-câble à l'origine de l'incident technique fin août est entièrement neuve", détaille la société Ports de Normandie.