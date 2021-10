Calvados. Incident sur le Pegasus Bridge : d'importants travaux prévus

"Après l'incident technique survenu hier matin lors d'une manœuvre, le pont de Bénouville est de nouveau ouvert à la circulation routière", indiquait Ports de Normandie dans un communiqué mardi 24 août.

L'entreprise s'est rapidement mobilisée à la suite de l'incident pour effectuer les réparations et "remettre en service le pont le plus rapidement possible".

D'après les informations communiquées par Ports de Normandie, l'origine de l'incident proviendrait "d'un problème mécanique dans le chemin de câble qui accompagne les manœuvres du pont". Pour y remédier, d'importants travaux seront réalisés au cours de l'année, pour "remplacer les pièces et câbles endommagés".

"D'ici cette intervention, le fonctionnement du pont sera en mode dégradé, nécessitant la présence d'agents sur place à chaque manœuvre", ajoute Ports de Normandie. Concernant la navigation maritime, le pont ouvrira à des heures définies : 10 h 10 ; 13 h 30 et 16 h 30. Il est possible de suivre en temps réel les horaires d'ouverture et de fermeture sur l'application Citykomi.