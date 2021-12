Rouen. Statue de Napoléon : 4 000 contributions enregistrées

Intitulée "Et si on statuait ?", elle a surtout fait parler d'elle en raison de l'enjeu concernant l'avenir de la statue de Napoléon. Mais la votation citoyenne organisée par la Ville de Rouen du lundi 6 au mercredi 8 décembre concernait aussi l'aménagement de la place de l'hôtel de ville et la place des femmes sur cet espace public.

Près de 4 000 personnes ont répondu au questionnaire. Les résultats seront connus "en toute transparence" en début de semaine prochaine, indique la mairie de Rouen. L'opposition municipale avait vivement contesté la méthode, dénonçant "un vote en catimini".

Seuls les habitants de Rouen âgés de plus de 16 ans étaient invités à se prononcer.