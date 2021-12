Caen. Il est de nouveau possible de circuler normalement sur le viaduc de Calix !

Il était fermé depuis juin 2021. Le viaduc de Calix sur le périphérique de Caen a été rouvert à la circulation ce vendredi 10 décembre à 6 heures du matin. Après de nombreuses étapes, la dépose de signalisation du chantier a été effectuée dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 décembre entre 20 heures et 6 heures du matin. La RN 158 était fermée aux automobilistes entre les échangeurs n°3 "Porte d'Angleterre" et n°2 "Rives de l'Orne dans le sens Cherbourg-Paris. Pour rappel, les poids lourds ne pouvaient plus circuler sur le viaduc depuis le 27 juin 2021. Cette décision avait été prise à la suite du repérage de fissures sur une section de l'ouvrage en 2018, qui se sont aggravées avec la variation des températures et le passage des poids lourds.

⚠️Derniers travaux du viaduc de Calix à #Caen avant réouverture complète !

⛔️Cette nuit : fermeture entre les échangeur n°3 " Porte d'Angleterre " et n°2 " Rives de l'Orne " dans le sens Cherbourg – Paris.

✅Remise en service complète du #ViaducDeCalix le 10 décembre dès 06h00 ! pic.twitter.com/nzNsL4wSHo — Préfet du Calvados (@Prefet14) December 9, 2021