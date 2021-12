Tennis de table (Pro A). Caen rate l'occasion de prendre la tête contre Angers

La réception du champion en titre, Angers, était une belle occasion de prendre temporairement la tête de la Pro A pour le Caen TTC. Mais au bout d'une très belle soirée, les visiteurs ont arraché la victoire et ont pris la tête de la Pro A, devant Caen.

Le match

Wang Yang, opposé à Jon Persson, a su mettre les siens sur la bonne voie grâce à un rythme qui a perturbé le Suédois, notamment dans les deux premières manches (3-1). Après cette victoire, Antoine Hachard, pourtant auteur d'une bonne prestation, a été étouffé par un Joao Geraldo auteur d'un très grand match, dans la lignée de ses 12 derniers mois en Pro A (0-3).

Après la pause, Stéphane Ouaiche a su être assez efficace offensivement et en contre pour neutraliser en cinq sets Hampus Nordberg (3-2). Mené 2-0, Wang Yang est passé tout près de faire tomber le Portugais et les Angevins, se faisant renverser alors qu'il menait 7-2 au tie-break (2-3). Mais dans le dernier match, Antoine Hachard n'est pas parvenu à éteindre un Jon Persson galvanisé par la fin de match précédente (1-3), et qui a finalement offert la victoire aux Loups d'Angers (2-3).

Le joueur du match : Joao Geraldo

Le Portugais, n°87 mondial, a été une nouvelle fois diabolique avec ses adversaires (comme depuis près d'un an en Pro A). Avec ses victoires contre Antoine Hachard, en trois sets, puis contre Wang Yang, au tie-break, il est parvenu à garder son invincibilité cette saison. Ses deux victoires ont fait très mal au Caen TTC.

La stat' : 2

Malgré l'absence de victoire à domicile cette saison, les Caennais trônent toujours à la deuxième place de Pro A.

Les réactions

Réaction de l'entraineur Caennais Xavier Renouvin

Réaction de Stéphane Ouaiche

La fiche

Caen - Angers : 2-3. 450 spectateurs.

W.Yang (n°2) bat J.Persson (n°4) 3-1 (11-5, 11-5, 6-11, 12-10)

J.Geraldo (n°14) bat A.Hachard (n°26) 3-0 (11-8, 11-6, 11-8)

S.Ouaiche (n°29) bat H.Nordberg (n°31) 3-2 (11-6, 8-11, 11-6, 11-13, 11-5)

J.Geraldo (n°14) bat W.Yang (n°2) 3-2 (11-6, 11-3, 7-11, 9-11, 12-10)

J.Persson (n°4) bat A.Hachard (n°26) 3-1 (11-5, 11-7, 7-11, 11-8)

Prochain rendez-vous

Place à un déplacement dès le dimanche 12 décembre à 16h, chez le dernier, Villeneuve-sur-Lot.