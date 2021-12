Caen. Une soirée au restaurant Le P'tit B : ça rassemble à quoi un dîner de Miss ?

Ce soir-là, il n'y avait pas le coup de blues du dimanche soir. Dimanche 28 novembre, le restaurant Le P'tit B, situé dans le Vaugueux à Caen, a accueilli les 29 candidates à l'élection de Miss France 2022.

On mange quoi quand on est Miss ?

Entourées de leur staff et des agents de sécurité, les reines de beauté étaient attendues pour un dîner "pas comme les autres", se souvient Fabien Nicolas, chef de salle. L'étage du restaurant était privatisé pour les 44 personnes. En plus, le restaurant a servi une dizaine de couverts. Les Miss étaient réparties en trois tables : une de onze places, une de douze et une de six. Au menu ? "En entrée, du saumon gravlax avec une chantilly au vin jaune et un coulis aux herbes. En plat, du lieu jaune accompagné de légumes glacés, poursuit Fabien. On a revisité un dessert de la carte : gelée de mangue et sa mousse curcuma."

Non, les Miss ne suivent pas de régime particulier. Le seul repas végétarien concernait un agent de sécurité. Au service, Fabien Nicolas n'a pas eu vraiment le temps de discuter avec les Miss. "C'était le rush en cuisine !", rembobine-t-il.

Que mangent les Miss ? Impossible de lire le son.

"Faire attention aux détails"

"On voulait aussi les laisser tranquilles." Il se souvient, en revanche, d'une soirée fort agréable, où "chaque détail compte" plus que tout. "On fait attention aux détails. Avoir toujours de l'eau ou du vin dans les verres, du pain sur la table… qu'il ne manque rien !"

Fabien Nicolas, chef de salle au restaurant Le P'tit B. Il a, entre autres, servi notre Miss Normandie, Youssra Askry.

Son seul regret ? Ne pas voir vu Amandine Petit. Miss France 2021 était la grande absente de cette soirée.

• Lire aussi : Les fans attendent Miss France avec impatience

Dans cinq jours, ce sera l'heure du grand show au Zénith de Caen. Samedi 11 décembre, les Miss défileront pour choisir la nouvelle Miss France 2022.