Caen. Les fans attendent Miss France avec impatience

Le 10 novembre dernier, une longue file d'attente s'était formée devant Citylive, société en charge de la billetterie Miss France à Louvigny, aux portes de Caen. Les plus courageux étaient sur place dès 5 heures du matin, certains ont posé une journée de congés, d'autres ont parcouru presque 800 km aller-retour pour obtenir le précieux sésame… L'engouement pour le grand show du 11 décembre était à prévoir. En l'espace de deux heures, les 2 000 billets mis en vente, en ligne et à la boutique, étaient écoulés.

"Je vais réaliser mon rêve d'enfant"

Pour ces chanceux - beaucoup sont rentrés bredouilles à la maison - l'excitation est à son comble à quelques jours de la grande soirée de l'élection de Miss France 2022. Hilda Tarteaut ira avec sa fille Clémence au Zénith. "Je pense qu'on n'aura pas d'autres occasions de voir cela à Caen." Il n'était pas question, non plus, de manquer ce moment pour Floriane Jean et son compagnon Robin Salmon. "Depuis toute petite, je veux voir ce concours en vrai. Je vais réaliser mon rêve d'enfant", explique la jeune femme qui, le 11 décembre, regardera les Miss les yeux ébahis. "On est aussi là pour Amandine Petit", ajoute son petit ami.

Amandine Petit, la star locale

En effet, bien que la Normandie soit derrière Youssra Askry, les fans se sont empressés d'obtenir leur ticket pour voir Amandine Petit, Miss France 2021, remettre sa couronne dans sa ville natale. "Je ne regarde le concours qu'à la télé ! Là, c'est une fois dans notre ville, j'ai sauté sur l'occasion", sourit Chloé Bin. "C'est un beau spectacle, un joli cadeau de Noël en avance !", dit toute excitée Catherine Seclet. Les Miss au Zénith de Caen, ce n'est plus qu'une question d'heures.