Spectacle. Aladdin troque son tapis volant pour les patins à glace

C'est un immanquable des fêtes de fin d'année. Les spectacles de Noël se multiplient en Normandie et, au Havre (Seine-Maritime), à Rouen et Caen (Calvados), les contes des mille et une nuits sont revisités sur glace.

Fidèle à l'histoire originale inspirée par l'adaptation de Disney, ce spectacle s'offre quelques écarts, mais Aladdin, un Noël de génie est une comédie musicale sur glace où vous retrouverez tous les héros de cette célèbre fable. Jasmine, Jafar, le Génie et tous les autres virevoltent et vous font rire sur patins. Le spectacle de Noël reste un incontournable du mois de décembre, au même titre que le vin chaud pour les adultes ou la photo avec le père Noël pour les plus jeunes.

La tournée d'Aladdin, un Noël de génie fera étape au Havre samedi 5 décembre (Carré des Docks) et aux Zéniths de Rouen (11 et 12 décembre) et Caen (18 et 19 décembre).