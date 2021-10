Andersen à la mode d’aujourd’hui

La Foudre propose un conte d’Andersen “actualisé”. Guillaume Vincent et Pierre-François Pommier s’en sont donnés à cœur joie pour revisiter Le petit Clauss et le grand Clauss. C’est une histoire très libertaire qu’Andersen nous fait vivre à travers les péripéties de Petit Clauss qui, par quelques stratagèmes, réussit à se sortir de mauvaises situations et vaincre son rival, l’infâme Grand Clauss.Tout en respectant la fable, les auteurs se sont autorisés une liberté de ton. Ils ont fait vivre ces personnages loufoques en situant l’histoire non pas dans un vieux village danois mais dans une province française, sorte de banlieue oubliée entre Béthune et Palavas-Les-Flots. Le conte devient à la fois drôle, cruel, fantaisiste, macabre, métaphysique et boulevardier.



