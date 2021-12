Sud-Manche. Les urgences de l'hôpital d'Avranches fermées pendant une nuit

Face au manque de médecins, l'hôpital d'Avranches est contraint de fermer l'accueil de ses urgences du vendredi 3 décembre, 18 h 30, au samedi 4 décembre, 9 heures. La direction avait initialement annoncé une fermeture de plusieurs jours avant de se raviser, après avoir trouvé des solutions de secours auprès des services de l'Agence régionale de santé.

Le 9 novembre dernier, l'établissement manchois avait alerté sur la précarité de sa situation à cause d'une importante vague de départs de médecins depuis un an. Cette fois, les rustines mises pour colmater les brèches ne suffisent plus. C'est ce qui a conduit la direction de l'établissement à prendre cette décision radicale.

Dans un communiqué, l'hôpital donne la marche à suivre. Les personnes en situation d'urgences seront invitées, durant cette nuit du 3 au 4 décembre, "à contacter le 15 avant toute venue aux urgences. Le Samu évaluera la situation et organisera la réponse médicale et le parcours d'accès aux soins adapté".