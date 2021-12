Fécamp. Le programme des festivités de Noël

La Ville de Fécamp lance officiellement ses festivités de Noël vendredi 3 décembre à 18 h 30, depuis la rue Jacques-Huet. Pour dévoiler les nouvelles décorations, le Kool Cast Brass Gang se produira et des boissons seront offertes par la mairie.

PROGRAMME

Carrousel 1900 (4 et 5 décembre)

Il sera installé place Charles de Gaulle. Éléphants, poules, chevaux et autres animaux attendent les plus jeunes. Il sera ouvert le samedi de 10 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 et le dimanche de 11 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.

Concert de Noël (7 décembre)

Le concert est proposé par le Conservatoire à rayonnement communal de Fécamp. Ce sera à 20 h 30, à l'Hôtel Normandie (réservation au 02 35 28 14 79).

Marché de Noël (du 10 au 12 décembre)

Le marché de Noël vous est proposé par les associations fécampoises. Il se tiendra avenue Gambetta (le vendredi de 14 heures à 18 heures et le samedi/dimanche de 10 heures à 18 heures).

Parade lumineuse (11 décembre)

Cette parade "Souvenirs d'Étoiles" déambulera depuis la place Bellet à 15 heures et 17 heures.

Journée des familles (18 décembre)

- Lecture sur Noël à la bibliothèque Saint-Exupéry à 11 heures (à partir de 4 ans sur réservation au 02 35 10 10 00).

- Atelier création de cartes de Noël à la bibliothèque Saint-Exupéry à 14 heures (à partir de 6 ans sur réservation au 02 35 10 10 00).

- Balade à motos des pères Noël depuis le parking Intermarché à 14 heures (Motards des Hautes Falaises).

- Garderie éphémère au Petit Parc de 14 heures à 17 h 30 avec des animations pour les enfants de 4 à 12 ans (places limitées, accueil jusqu'à 16 h 30).

- La tournée du père Noël place Bellet de 15 heures à 19 heures (animations et jeux avec Tendance Ouest).

- La Magie de Noël (spectacles par projections audiovisuelles) dans la cour de l'hôtel de ville à 17 h 30, 18 heures, 18 h 30 et 19 heures.

Atelier sculptures de ballons (19 décembre)

Un atelier proposé pour vos enfants sur le pourtour du marché, le tout suivi de la déambulation "La Parade Enchantée" (à 14 heures, 15 h 30 et 16 h 30).

Lecture de contes (21, 23, 28 et 30 décembre)

C'est l'association "Lire et faire lire" qui proposera des contes à la Maison du patrimoine de 14 h 30 à 16 h 30.

Geek Over'n Over (du 21 au 30 décembre)

La 7e édition de ce salon de rétrogaming et de jeux vidéo automobiles avec tournois et lots à gagner. C'est à la Maison des projets et au Grand Large (fermé les 25 et 26 décembre).

Déambulation (22 décembre)

La compagnie Remue Ménage présente sa déambulation "La Parade Amoureuse" depuis l'hôtel de ville à 15 heures et 17 heures (distribution de bâtons en mousse lumineux pour les enfants qui participeront à la déambulation nocturne).

Circuit féerique (du 23 au 30 décembre)

Ce circuit est destiné aux enfants de 2 à 12 ans avec poneys mécaniques, petits vélos à pédales et draisiennes. Le rendez-vous est fixé place Carreau de 14 h 30 à 18 h 30, sauf le 24 : fermeture à 17 heures (fermé les 25 et 26 décembre).