Normandie. Des idées "do-it-yourself" pour décorer votre sapin

En ce 1er décembre, on ouvre la première case du calendrier de l'avent. Et comme c'est mercredi, certains en profiteront peut-être pour décorer leur sapin de Noël. Pour changer des boules et des guirlandes traditionnelles, certains pros de la récup ont de bonnes idées.

Voici quelques astuces, glanées le week-end dernier au salon Réinventif du Havre.

Transformer des ampoules

en boules de Noël

Reconnaissons-le, une fois les ampoules électriques grillées, elles ont tendance à traîner à la maison en attendant d'être jetées dans le bon bac. Alors, Elisabeth Corbillon, retraitée havraise très manuelle, propose de les recycler en boules de Noël : "Il faut faire une petite attache au niveau de la douille et les bomber en blanc, en rouge, en vert ou en doré."

Avec un peu de coton, des feutres ou des strass, voilà notre ampoule-boule transformée en bonhomme de neige, en mini-sapin, etc.

Quelques idées pour customiser les ampoules…

Une couronne de l'avent récup

La spécialité de Clotilde Willig est le zéro déchet. La fondatrice de Peanut Le Havre ZD propose divers ateliers pour réduire sa consommation. Pour Noël, elle a imaginé une couronne à l'aide d'un cintre de pressing.

"Il suffit de le tordre pour former un rond. Ensuite, il suffit de nouer sur le cintre des bandes de tissus. Cela peut être des chutes si vous pratiquez la couture, ou bien de vieux draps, vieux vêtements, etc.", détaille la spécialiste.

Des oranges dans le sapin

Autre idée pour égayer le sapin : des rondelles d'orange séchées. "Préchauffez votre four à 70-80 degrés puis découpez une orange en tranches, les placer sur une plaque et les placer au four jusqu'à ce que ce soit bien sec, poursuit Clotilde Willig. C'est festif et cela sent très bon."

Pour décorer les attaches de ces rondelles d'agrumes, on peut ajouter des perles de colliers cassés qui trouvent ainsi une deuxième vie.

Les oranges séchées, un ornement assez simple à réaliser.

Des pliages pour décorer la table

Valérie de Mazancourt, plasticienne-sculptrice, a tout un tas d'idées pour orner une table de fêtes. Elle crée des sapins en bois flotté, en glanant déchets, coquillages et divers matériaux sur les plages. "On peut aussi utiliser un livre de poche que l'on ne relira pas pour réaliser des pliages : un hérisson, un ange, etc. Attention à bien trouver le milieu du livre pour débuter votre création", précise l'artiste.

Des tutos sont disponibles sur Internet pour connaître la marche à suivre.

Des pliages réalisés par Valérie de Mazancourt.

Un sapin en palettes

Pour éviter l'arbre naturel ou le plastique, de plus en plus de consommateurs optent pour un sapin de bois. Il peut être réalisé en palettes. Si vous n'êtes pas bricoleurs, certains Établissements ou services d'aide par le travail (Esat) en proposent à petits prix, comme celui de la Ligue havraise.

Les sapins en palettes sont de plus en plus plébiscités.