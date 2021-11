Val de Saire. Après six mois d'ouverture, le succès au rendez-vous pour la Halle 901

L'offre manquait dans le Val de Saire. Après deux ans de travaux, la nouvelle salle de spectacle de Saint-Pierre-Eglise a ouvert le 21 mai dernier. Avant cela : "Elle était tristounette, on n'en faisait plus grand-chose", raconte Stéphane Le Baron, maire adjoint à la culture de Saint-Pierre-Eglise, qui nous ouvre les portes de la salle entièrement rénovée, avec des sièges en tribune.

Baptisée La Halle 901, elle peut accueillir entre 130 et 150 spectateurs assis, et jusqu'à 250 débout, qui peuvent y voir des concerts, du théâtre, de la danse, des projections de cinéma, ou séminaires… "Avant, les spectateurs devaient aller à Quettehou, Valognes ou Cherbourg", se remémore Stéphane Le Baron. Il consacre entre 15 et 20 heures par semaine à organiser la programmation de cette salle communale, en partenariat avec des associations locales et des professionnels comme Musikensaire, le Théâtre de l'Arlequin ou le Trident. Une affiche encore plus fournie est prévue pour la saison 2022-2023. D'ici là, les dates sont calées au coup par coup par le maire adjoint qui, au bout seulement de six mois, a réussi son pari. "A chaque fois, les gens en ressortent ravis. L'acoustique est excellente. Tous les concerts de Musikensaire jusqu'ici ont fait le plein", se réjouit-il. Ce mercredi 1er décembre, la Halle 901 propose un concert organisé au profit de la caisse des péris en mer. Sur la scène, Pierre Luquet et Florent Vintrigner, de La Rue Kétanou, mais aussi Paul d'Amour et Marco Schmitt présenteront leur album Nos Marins, composé à partir d'anecdotes de marins-pêcheurs du Cotentin qu'ils ont rencontrés. Ambiance conviviale garantie, sans compter la première partie de Novis. "Ce sont d'anciens élèves du collège de Gilles de Gouberville qui ont créé un groupe", explique le maire adjoint. Le concert est à 20 h 30.