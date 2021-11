Normandie. Trafic ferroviaire : d'importantes perturbations à venir

"Dans le cadre de la mise en service du Projet Urbain de Batignolles de la ville de Paris, l'offre de transport sera fortement modifiée du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre", indique la SNCF sur son compte Twitter. Le trafic sera donc impacté en raison d'un chantier de mise en service de travaux d'électrification, de signalisation et de création de voies. Ces travaux interrompent l'accès au site de stationnement et rendent inaccessibles le site de maintenance des trains de Clichy. Pendant cette période " des trains seront supprimés et des arrêts supplémentaires seront effectués sur les lignes Paris-Rouen-Le Havre et Paris-Caen-Cherbourg". La SNCF conseille aux voyageurs de limiter leurs déplacements pendant cette période.