Chantage à la "sextape": Karim Benzema condamné à un an de prison avec sursis

France-Monde. La star française du Real Madrid Karim Benzema a été reconnue coupable mercredi de complicité de tentative de chantage contre son ancien équipier en équipe de France Mathieu Valbuena et condamnée à une peine d'un an de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende.