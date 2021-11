Sées. "La voiture de demain sera-t-elle électrique ?", la question en débat

Elle représente 35 % des achats de véhicules neufs, mais… "la voiture de demain sera-t-elle électrique ?". C'est la question qui est posée par des étudiants en deuxième année de BTS Gestion et protection de la nature, option génie écologique, au lycée agricole de Sées. Alors que 2040 doit sonner le glas du moteur thermique, ils organisent, vendredi 26 novembre, une conférence-débat ouverte à tous, avec l'association Normandie Mobilité Électrique, l'institut Védécom sur les mobilités durables, et des professionnels de l'automobile. Une soirée "pour faire le point sur les connaissances actuelles, mais aussi pour répondre aux questions que chacun peut légitimement se poser", expliquent Tom Levallois, Thomas Léveillé et Clément Dalibard, les étudiants à l'origine de cette soirée.

