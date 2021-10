La Salsa sous les projecteurs

Ce festival, Salsa en Seine, organisé à Saint-Etienne-du-Rouvray, a pour objectif de faire découvrir à un plus grand nombre cette danse et cette musique qui caractérisent la culture caribéenne. Le programme proposé vous fera vivre des moments inoubliables grâce aux cours de danse latines et salsa adaptés à tous les niveaux.

Le festival sera divisé en deux temps forts :

- Les stages. De 10h à 18h30 : suelta, boogaloo, salsa portoricaine et cubaine, kuduro, bachata, rueda, bachatango et zumba.

- La soirée. Avec des shows, un concert live et une nuit de mix DJs. Ce festival réunira la majorité des professionnels de la salsa évoluant en Haute-Normandie. Avis aux amateurs…



Pratique. Festival de Salsa en Seine, samedi 14 janvier, Centre socio culturel Georges Désiré, Saint-Étienne-du-Rouvray. Pass pour la journée et la soirée : 50 €. Informations au 06 99 39 06 71.