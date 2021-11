Cherbourg-en-Cotentin. Un mois d'animations pour fêter Noël

Les animations de Noël auront lieu du vendredi 3 au dimanche 26 décembre à Cherbourg-en-Cotentin. Elles seront lancées le vendredi de 17 h à 19 h. L'occasion de découvrir les illuminations (1 000 motifs lumineux LED) dès 18 h, mais aussi la compagnie Transe Express lors d'un spectacle musical "Les tambours" en déambulation. Puis, de 18 h à 19 h, place de Gaulle, des professeurs du Conservatoire de musique proposeront un concert sur le thème de Noël.

Au même endroit, les promeneurs pourront trouver des idées cadeaux ou déguster de bons produits au marché de Noël, ouvert tous les jours de 12 h à 20 h, et les jeudis et samedis de 10 h à 20 h. Vous aurez même la chance de rencontrer le Père Noël dans son chalet, installé place de Gaulle, et de poser avec lui en photo. Il sera présent les mercredis, samedis et dimanche de 12 h à 20 h. Il déambulera même sur son traîneau lors d'une parade, le dimanche 19 décembre, de 15 h à 17 h 30, place de Gaulle.

Cette année, vous pourrez aussi écrire vos souhaits les plus chers, et les suspendre dans les bosquets, ou "forêt des vœux" autour de la fontaine Mouchel. Enfin, la Ville a annoncé l'ouverture exceptionnelle des commerces les trois dimanches qui précèdent Noël, soit les 5, 12 et 19 décembre.

Agenda complet et animations à retrouver ici.