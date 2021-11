Calvados. 21 sociétés de l'agglomération caennaise cambriolées

Selon des informations communiquées par la police nationale du Calvados vendredi 19 novembre, "de nombreux cambriolages ont eu lieu entre le mardi 2 et le vendredi 12 novembre, dans des sociétés sur Mondeville, Ifs et Hérouville-Saint-Clair". Le bilan de l'enquête de la police fait état de 21 cambriolages. L'auteur des faits, volant du matériel informatique dans les entreprises, a été interpellé lundi 15 novembre. Il a ensuite été présenté devant le parquet mercredi 17 novembre. "Une ouverture d'information a été effectuée auprès d'un juge d'instruction pour d'éventuels autres vols par infraction commis sur le territoire national, et il a été placé sous mandat de dépôt", indiquent les forces de l'ordre.