[Enquête] Rouen. Le marché de Noël sera-t-il aussi magique qu'avant ?

Son retour était attendu des Rouennais, après l'annulation l'an dernier, pour cause d'épidémie de Covid-19. Sauf que le marché de Noël de Rouen adopte une nouvelle forme pour son ouverture, jeudi 25 novembre. "Nous préférons avoir désormais moins de commerçants, mais avec plus de qualité et des commerçants locaux qui distribuent des produits fabriqués dans la région", indique Thibault Delourme, directeur général de 2A Organisation, le prestataire chargé par la Ville de mettre en place le marché de Noël pour cette 10e édition.

Seuls 40 chalets ont été installés, soit moitié moins que les autres années. "Nous n'avons pas demandé qu'il y ait moins de chalets, mais nous avons eu cette exigence d'être attentifs sur les produits proposés", affirme de son côté Sileymane Sow, adjoint au maire de Rouen en charge notamment des manifestations publiques dont les animations de Noël.

"De nombreux commerçants qui faisaient les marchés ont cessé leur activité et changé de métier pendant la crise de la Covid"

Si l'envie est là de faire moins mais mieux, les organisateurs du marché de Noël ont surtout été confrontés à des difficultés multiples. 25 % des commerçants présents ont été renouvelés et ceux qui reviennent sont des incontournables proposant du vin chaud, du pain d'épice et d'autres gourmandises de Noël. "Il y a beaucoup de commerçants qui ont cessé leur activité et changé de métier pendant la crise de la Covid, et pas seulement à Rouen, pointe Thibault Delourme. Certains se sont digitalisés et proposent leurs produits en ligne et ne reviennent plus sur les marchés."

Situation économique difficile

Autre difficulté, plus récente celle-là et qui touche de nombreux secteurs, la difficulté d'approvisionnement dans différentes marchandises qui a découragé certains exposants. "Le risque sanitaire n'a pas totalement disparu et il y a une partie des exposants qui sont un peu plus prudents que les autres années, donc ils réservent moins de chalets", poursuit le directeur général de 2A Organisation, qui voit aussi cette situation dans les autres marchés de Noël qu'il met en place ailleurs en France.

Il faut ainsi rappeler que l'annulation du marché de Noël de Rouen l'an dernier avait provoqué quelques tensions entre des commerçants et l'organisateur. Plusieurs exposants avaient demandé le remboursement des acomptes versés alors que, dans un courrier du 3 novembre 2020, 2A Organisation avait annoncé conserver 2 500 euros hors taxe par chalet, ainsi que les frais de dossier, s'appuyant sur la convention signée avec les commerçants. "Nous travaillons pour organiser, pas pour annuler. Il nous a fallu voir comment trouver des solutions pour les commerçants. C'était une situation exceptionnelle qui nous a pris tous de court et que nous n'avions pas prévue", rappelle Thibault Delourme, qui affirme que "les choses sont revenues à la normale aujourd'hui".