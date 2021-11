Harry Potter. Les acteurs de la saga réunis pour un épisode spécial prévu pour 2022

Un épisode spécial de la saga Harry Potter va être diffusé le 1er janvier 2022, sur HBO. La plateforme de streaming réitère le format après avoir réuni les acteurs de la série Friends pour un moment de nostalgie. L'épisode, qui s'intitule Return to Hogwarts (retour à Poudlard), sort à l'occasion du 20e anniversaire de la sortie du premier film Harry Potter à l'école des sorciers.

For the first time ever, the legendary cast returns to where the magic started. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts, streaming New Year's Day, only on HBO Max. International release coming soon. pic.twitter.com/53bHAf0WTY