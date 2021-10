Drapeau tunisien à la mairie de Rouen : une "insulte" selon Vague normande

La municipalité de Rouen avait décidé de "célébrer" à sa manière le premier anniversaire de l'Association franco-tunisienne de Normandie, créée suite à la révolution ayant secoué la Tunisie en 2011. Samedi 14 janvier, elle a ainsi décidé de faire flotter un drapeau tunisien tout en haut de la mairie, sous le drapeau français.

Une initiative qui n'a pas plu à tout le monde. Vague normande, mouvement identitaire régionaliste proche de l'extrême droite, s'y est opposé publiquement à travers un communiqué : "La révolution tunisienne ne concerne que de très loin les Rouennais et Normands. Il serait d’autant plus bienvenu, de la part de la Mairie de Rouen, de pavoiser Normand. Car c’est une insulte à la Normandie et aux Normands, que d’afficher un drapeau étranger et de ne pas hisser les couleurs des terres que nous foulons chaque jour. Nous demandons donc le retrait de ce drapeau, et que la ville de Rouen hisse fièrement les couleurs de la Normandie."

Depuis un an, l'Association franco-tunisienne de Normandie récupère par ailleurs du matériel sportif et des biens d'équipements auprès de clubs de football normands. En mars, les dons rejoindront la Tunisie.

Photo G. Guersan