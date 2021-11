Rouen. Régis Mailhot prend le pouls de la société

L'humoriste Régis Mailhot fréquente le Théâtre à l'ouest de Rouen depuis son inauguration et nous fait les primeurs de ses Nouvelles pigeonnades, spectacle dans lequel il décortique avec un œil critique l'actualité.

Ça chatouille et ça gratouille !

Après ses premières scènes dans les cafés parisiens dans les années 2000 puis de nombreuses interventions sur diverses antennes de radios nationales, Régis Mailhot, dans ce nouveau spectacle, revisite l'actualité avec un regard satyrique dans l'esprit de Desproges ou de Coluche, qu'il considère avec respect et admiration.

Actuellement animateur radio, il livre quotidiennement un billet d'humeur aussi pertinent qu'offensif. Il nous dévoile sa recette de l'humour : "On ne fait pas de l'humour avec de l'eau tiède, il faut que cela dérange, égratigne, bouscule. Je suis contre ce qui est pour et pour ce qui est contre", s'amuse celui qui revendique sa posture de "fou du roi" et de franc-tireur. "Je dois beaucoup à mes aînés, à Harakiri ou à Jean Yanne. C'est une hygiène mentale de rire de tout."

Bilan de santé (sociale)

Nouvelles pigeonnades reste dans la lignée de son dernier spectacle, Citoyen. "Je trouve dans l'actualité mes sources d'inspiration : dans les Pigeonnades, je parle de la Cop 21, de la pandémie et de la montée de l'intégrisme, mais surtout de la campagne présidentielle, et je m'applique à mettre du rire et du sourire dans cette époque si négative." Dans cette grande campagne médiatique, les protagonistes lui servent sur un plateau de quoi mettre de l'eau à son moulin : "Zemmour en pleine représentation me fait concurrence avec son one-man-show alors qu'Anne Hidalgo est au point mort, comme la circulation à Paris", commente-t-il avec un sourire en coin. Bien sûr, ses billets d'humeur radiophoniques quotidiens nourrissent son spectacle qui évolue au fil de l'actualité. "Mes Pigeonnades, ce sont de nouvelles malfaisances et polissonneries", annonce-t-il, plein de malice.

Le sens des maux

En attendant de connaître les résultats de l'élection et de savoir enfin à qui sera attribué le F12 le plus cher de Paris pour un bail de cinq ans, Régis Mailhot, qui nous amuse avec l'actualité, jongle aussi bien avec les mots et les idées reçues. Auteur du réjouissant dictionnaire Reprises des hostilités publié chez Albin Michel, qu'il qualifie lui-même "d'abécédaire amusant d'un citoyen désabusé", il prépare actuellement un nouveau livre d'aphorismes et de définitions décalées dont la publication est prévue pour 2022. À Rouen, ces 19 et 20 novembre, c'est un nouveau rendez-vous qui s'annonce, où il viendra partager ses bons mots : "Je fais partie de ceux qui ont étrenné le Théâtre à l'ouest et j'y viens chaque année présenter mes nouveaux spectacles. Rouen, c'est un peu ma cop à moi !"

Pratique. Vendredi 19 novembre à 20h30 et samedi 20 novembre à 21h15 au Théâtre à l'ouest à Rouen. 19 à 24 €. Réservation sur theatrealouest.fr.