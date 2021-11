Alençon. Vers des espaces extérieurs sans tabac : les habitants réagissent

"Il faut laisser les fumeurs fumer leur clope tranquille !", lance Sylvie Courtin, une habitante d'Alençon. Lundi 15 novembre, le conseil municipal va se pencher sur un sujet qui peut faire débat. Faut-il interdire la consommation de tabac dans certains espaces extérieurs du centre-ville ? Alors, avant qu'une décision soit prise, Tendance Ouest a posé la question aux Alençonnais.

Sylvie a arrêté la cigarette il y a deux ans. La quadra se dit dans les "deux camps" (non-fumeurs et fumeurs). Elle comprend que la fumée du tabac peut être dérangeante "dans les parcs où il y a des petits". Néanmoins, pour des raisons de "liberté", elle espère que les élus n'abuseront pas, sinon "jusqu'où irons-nous ?" De son côté, Arlette Chevalier est pour l'installation d'espaces non-fumeurs en extérieur. La retraitée a perdu son mari "à cause du tabac". "Il faut qu'on arrête de fumer dans la rue, c'est nocif pour les enfants qui sont à côté", lance-t-elle. De son côté, Jean-Pierre Foubet se projette : "A l'avenir, il faudra se passer de la cigarette, notamment à cause des problèmes de santé."

La ville de Bagnoles-de-l'Orne va inaugurer ses premiers espaces sans tabac le samedi 27 novembre.